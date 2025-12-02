Las precipitaciones registradas durante el fin de semana generaron condiciones predisponentes para la infección de Sarna del peral (Venturia pyrina) y Mancha marrón (Stemphylium vesicarium) en todas las localidades del Alto Valle. Los valores del índice de riesgo de infección indican riesgo severo, lo que enciende las alertas técnicas en montes productivos de la región.

La intensidad de las lluvias favoreció una abundante descarga de ascosporas desde las hojas presentes en el suelo. El prolongado período de follaje mojado, superior a diez horas en varios sectores, permite el desarrollo del proceso de infección en hojas y frutos susceptibles, incrementando la posibilidad de daños en la producción.

En el caso de la Sarna del peral, las variedades más vulnerables son Williams y Red Bartlett, mientras que para Mancha marrón las más susceptibles son d’Anjou y Abate Fetel. La variedad Packham’s presenta susceptibilidad intermedia y Williams es considerada poco susceptible a esta última enfermedad. La identificación varietal resulta clave para definir estrategias de control oportuno.

En montes con antecedentes de estas patologías y presencia de inóculo, se recomienda la aplicación inmediata de fungicidas para reducir el riesgo de infección. Las infecciones pueden originarse tanto por las ascosporas liberadas desde las hojas del suelo como por los conidios provenientes de infecciones primarias, lo que refuerza la necesidad de medidas preventivas.

Estudios recientes realizados en la zona confirman que la liberación de ascosporas puede producirse durante todo el desarrollo de los frutos, lo que prolonga el período de riesgo y exige un monitoreo constante. La advertencia técnica busca preservar la calidad de la producción y minimizar pérdidas económicas en un contexto de alta vulnerabilidad climática.