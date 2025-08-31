¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 31 de Agosto, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
OBRAS

Neuquén ejecuta el plan vial más ambicioso de su historia

El Gobierno avanza en más de 600 kilómetros de rutas nuevas y repavimentaciones, una cifra que supera ampliamente lo construido en décadas anteriores en Neuquén.

Por Redacción

Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 10:42
PUBLICIDAD
La gestión del gobernador, Rolando Figueroa, avanza en la concreción del plan vial más grande que haya tenido Neuquén.

La gestión del gobernador, Rolando Figueroa, avanza en la concreción del plan vial más grande que haya tenido Neuquén, con más de 600 kilómetros de nuevas rutas y repavimentaciones estratégicas en marcha. La cifra equivale a la mitad de todo lo que se construyó en la provincia en 70 años.

Entre diciembre de 2023 y hoy, se iniciaron obras por 796 kilómetros, de los cuales 615 corresponden a pavimento nuevo y 181 a repavimentación. En promedio, se construyen 153 km por año, contra apenas 17 en el período 2007-2023.

Para sostener este nivel de obra, el gobierno neuquino gestionó financiamiento externo y negoció con Nación la continuidad de proyectos paralizados. También sumó convenios con operadoras de Vaca Muerta, que participan en la construcción y mantenimiento de rutas claves.

El plan incluye corredores productivos y turísticos: desde la “ruta petrolera” y accesos a Añelo y Rincón de los Sauces hasta tramos en Villa Traful, Villa La Angostura, Caviahue y Copahue. Además, se avanza en rutas escénicas de alto valor paisajístico, como la 23 y la 65.

En paralelo, la Provincia invirtió más de 10.300 millones de pesos en maquinaria y vehículos para Vialidad, con el objetivo de reforzar su capacidad operativa y garantizar conectividad durante todo el año.

Con este esquema, Neuquén busca potenciar su desarrollo productivo, turístico y social a partir de una infraestructura vial histórica.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD