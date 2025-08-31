Cerro de la Virgen: el desprendimiento es por una obra de remediación

El reciente desprendimiento registrado en el Cerro de la Virgen, ubicado a pocos kilómetros de Chos Malal, no fue un accidente sino parte de un proceso de remediación que se está ejecutando en el lugar. Así lo confirmaron de manera oficial las autoridades locales.

Según se explicó, lo que se desmoronó corresponde a un sector del cerro sobre el que se trabaja mecánicamente para provocar el desprendimiento controlado de material. Las lluvias recientes aceleraron ese procedimiento.

La obra es desarrollada de manera conjunta por Vialidad Provincial y el Ejército Argentino, con el respaldo técnico de un estudio elaborado por la Universidad de San Juan, que guía cada etapa del trabajo.

Desde el municipio reiteraron que está prohibido circular por la zona de intervención hasta que finalicen las tareas de remediación.

El presidente de Vialidad Provincial, junto a su equipo, el intendente de la ciudad y el delegado regional recorrieron el área afectada y explicaron a la comunidad que lo ocurrido “no es accidental, sino parte de la obra planificada para garantizar la seguridad”.