Neuquén inaugura su tercera ciudad deportiva en Confluencia

Neuquén sumará en los próximos días un nuevo espacio para el deporte y la inclusión. En el barrio Confluencia quedará inaugurada la cancha de hockey de césped sintético, ubicada junto al Salón de Actividades Físicas (SAF), consolidando así la tercera ciudad deportiva de la capital.

El complejo, que abrió hace apenas dos meses, ya reúne a cientos de niños, niñas y adolescentes en actividades gratuitas. “Es un orgullo porque era una aspiración del barrio y hoy es realidad gracias al esfuerzo conjunto y al superávit municipal que se transforma en obras”, destacó el intendente Mariano Gaido.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, informó que la cancha atraviesa la etapa final de acondicionamiento con arena y que, una vez colocados los arcos, se pondrá en marcha la escuela municipal de hockey. “Es una deuda pendiente con los vecinos y una palabra cumplida de gestión”, subrayó.

En el predio ya funcionan un polideportivo cubierto y una cancha de fútbol sintético, y la demanda creció de inmediato: “Hace dos meses inauguramos el SAF y los horarios ya están completos”, celebró Serenelli. Con la nueva cancha, la ciudad suma un espacio más para el deporte, la inclusión y el encuentro comunitario.