Trampa urbana: la calle de Neuquén que parece diseñada para el caos

Ubicada en un sector transitado, la calle Lago Nonthue de apenas 6 metros de ancho y con una peligrosa curva es el escenario cotidiano de maniobras forzadas, bocinazos, autos rozados y vecinos resignados. Y no es para menos: la calzada está llena de pozos, hay una pérdida de agua constante y en las veredas se acumulan residuos de todo tipo justo debajo de un cartel que prohíbe arrojar basura.

El cartel colgado precariamente en el árbol parece una burla. "Te ponen el cartel, pero no lo hacen cumplir. Y cuando pasa el camión recolector, no se lleva nada de lo que tiran ahí", agrega un vecino.

El tránsito en Lago Nonthue es otro capítulo de la indignación. A pesar del escaso ancho de la calle y la presencia de curvas, circulan colectivos que, al cruzarse con otros vehículos, generan verdaderas congestiones. La situación se agrava por los autos estacionados, la falta de señalización clara y la inexistencia de controles.

Los colectivos realizan maniobras arriesgadas.

A todo esto se suman carteles viales colgados de los árboles, como si fueran adornos improvisados en lugar de elementos clave para la seguridad. Algunos advierten que es doble sentido, pero están ocultos entre ramas o mal ubicados. Es un peligro.

Las veredas, muchas de ellas rotas u obstruidas, obligan a los peatones a caminar por la calzada, lo que resulta aún más riesgoso.

Parece ser que la situación lleva años sin resolverse. ¿Hasta cuándo va a seguir siendo normal convivir con calles en este estado?, se preguntan los vecinos que siguen esquivando pozos, basura y colectivos, en una calle que parece diseñada para poner a prueba la paciencia de todos.

