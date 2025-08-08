Senillosa celebró su 74° aniversario con anuncios de obras por más de 6 mil millones

La localidad de Senillosa celebró su 74º aniversario con un acto encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, en el que se firmaron importantes convenios de infraestructura. Entre los anuncios se destacan la construcción de un polideportivo, un centro de día, la pavimentación de 15 cuadras y el tendido de alumbrado eficiente. Además, se entregaron créditos productivos, escrituras de viviendas y terrenos a vecinos de la comunidad.

En el acto también se concretó la entrega de personería jurídica a la Asociación Civil Emprende Senillosa, y se rubricaron convenios por más de 157 millones de pesos en concepto de coparticipación ambiental. Por otra parte, se anunció un acuerdo con el EPEN para implementar el plan de alumbrado eficiente, que representa una inversión superior a los 648 millones de pesos.

El plan de asfalto abarcará 15 cuadras con una inversión de 1.000 millones de pesos, mientras que el nuevo centro de día para adultos mayores demandará 1.188 millones. El espacio comunitario y deportivo, en tanto, requerirá más de 3.800 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 300 días corridos. También se entregó un vehículo 0 km al hospital local y se distinguió a vecinos destacados.

Durante su discurso, Figueroa resaltó que por fin las obras llegan a Senillosa y que esto es posible gracias a una comunidad trabajadora. Valoró la reciente inauguración de la red de gas para el barrio CH y destacó que en los últimos dos años se pavimentó el doble de lo realizado históricamente. “El gas es primero para los neuquinos”, expresó.

Por su parte, el intendente Lucas Páez celebró la concreción de proyectos esperados por años. Destacó avances como la subestación eléctrica en el Parque Industrial y la próxima construcción de una escuela en barrio Arroyito. También mencionó el CFP 34, en ejecución, como una inversión histórica en educación, área en la que también se sumarán becas Gregorio Álvarez para estudiantes de toda la provincia.