Figueroa destacó, en un video, el concepto de neuquinidad

El gobernador Rolando Figueroa publicó -este jueves- un video en el que resalta las cualidades de la provincia de Neuquén, el compromiso de sus habitantes y la importancia de proteger el modelo de desarrollo propio, que puso en marcha la gestión. Acompañó la pieza con un mensaje enfático en redes sociales, titulado: “Defender Neuquén o subordinarse a Buenos Aires”.

En el texto que acompaña el video, Figueroa señala: “En estos tiempos tenemos que optar entre quienes resguardan Neuquén o quienes acatan órdenes de Buenos Aires”, y remata con una contraposición directa: “Entre la voz de La Neuquinidad o el silencio de los que bajan la cabeza y esperan instrucciones”. El momento elegido para difundir este contenido no fue menor: coincidió con el cierre de inscripción de alianzas para las elecciones legislativas de octubre.

El mensaje del mandatario coincide plenamente con el concepto que su gestión ha impulsado como “modelo neuquino”, basado en un desarrollo equilibrado y en una fuerte identidad territorial. “En cada ley, en cada presupuesto, en cada decisión nacional, está en juego nuestro futuro: los recursos que generamos, el trabajo de nuestra gente, las oportunidades para nuestros hijos”, manifestó en su publicación.

“Nosotros optamos por cuidar lo nuestro. Con decisión, con orgullo, con energía. Porque no se puede representar a Neuquén si no se lleva en la piel y en el corazón. Es tiempo de llevar la voz de la neuquinidad al Congreso de la Nación. Es tiempo de poner a Neuquén primero”, señaló.