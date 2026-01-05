La preocupación crece con el correr de las horas en Villa La Angostura. Una mujer y su hija de 10 años son buscadas intensamente luego de que se perdiera todo contacto con ellas desde hace varios días. La situación mantiene en alerta a las autoridades y genera un clima de angustia en la comunidad.

La Fiscalía y la Policía emitieron de manera oficial un pedido de ubicación y paradero, mientras la investigación avanza sin novedades concluyentes.

Quiénes son la madre y la hija que no aparecen

Las personas buscadas son Griselda Jacqueline Fulke, de 34 años, y su hija Fuxia Mega, de 10. Ambas fueron vistas por última vez juntas y, desde ese momento, no se volvió a tener información sobre su paradero.

El dato de que madre e hija desaparecieron juntas profundiza la preocupación y refuerza la urgencia del operativo de búsqueda.

Los datos difundidos para facilitar la búsqueda

Según la información oficial, Griselda Fulke es de contextura delgada, tiene cabello rubio y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía una remera blanca, un saco rosado y zapatillas blancas.

En el caso de la niña, se indicó que tiene tez blanca, ojos marrones y cabello oscuro. No se brindaron precisiones sobre la ropa que llevaba puesta al momento de ser vista por última vez.

El paso de los días y la falta de pistas

Uno de los aspectos que más inquieta es el tiempo transcurrido sin noticias. Con el avance de los días y sin datos firmes sobre su paradero, la búsqueda se vuelve cada vez más urgente y delicada.

Las autoridades continúan trabajando en distintas líneas para intentar reconstruir los últimos movimientos de ambas.

Pedido urgente a la comunidad

Desde la Fiscalía y la Policía solicitaron la colaboración de la población. Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para dar con la madre y la niña.

Ante datos que puedan resultar útiles, se pidió comunicarse de manera inmediata con la comisaría local al teléfono 294 289 904.

La búsqueda sigue activa en Villa La Angostura. La incertidumbre, el silencio y la espera sostienen una angustia que atraviesa a toda la comunidad, mientras crece el pedido de difusión para lograr encontrarlas.