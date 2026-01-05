Maxi López atraviesa uno de los momentos más intensos y movilizantes de su vida personal y profesional. Luego del nacimiento de su hijo Lando, el exfutbolista regresó al país para cumplir con una agenda laboral cargada, que incluye su vuelta a MasterChef Celebrity por Telefe y un nuevo desafío como conductor en el stream Olga, donde tendrá su propio programa.

En las últimas horas, Maxi López fue visto en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se mostró distendido y de muy buen humor. Lejos de esquivar a la prensa o a la gente, se detuvo para sacarse fotos con quienes se lo pidieron y agradeció el cariño recibido tras convertirse nuevamente en padre.

En cuanto a su apariencia, el ex de Wanda Nara eligió un look relajado y urbano: remera negra oversize, jean ancho en el mismo tono y zapatillas blancas. Un estilo cómodo que acompañó su llegada al país luego de varios días fuera de la Argentina por el nacimiento de su hijo.

Maxi López y Daniela Christiansson se convirtieron en papás de Lando el pasado 31 de diciembre. Fue el propio exjugador de River quien anunció la feliz noticia en sus redes sociales con una imagen cargándolo en brazos, acompañada por un mensaje lleno de gratitud y emoción.

“Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando, que llegó para agrandar el equipo”, escribió Maxi López, dejando en claro el profundo cambio personal que atraviesa en esta etapa de su vida.

Por su parte, Daniela Christiansson también compartió su felicidad en Instagram. La modelo sueca publicó varias imágenes posteriores al parto y no dudó en mostrar el rostro de Lando López, quien se suma a una familia numerosa junto a sus hermanos Valentino, Constantino, Benedicto y Elle.

“No podría estar más agradecida por esta manera de terminar y comenzar el año. Bienvenido al mundo, pequeño príncipe Lando”, expresó Daniela Christiansson, orgullosa del presente familiar que construyó junto a Maxi López, quien en los próximos días retomará su rol en MasterChef Celebrity.

Incluso Wanda Nara, conductora del ciclo y exesposa del exfutbolista, celebró públicamente la llegada del bebé. “Bienvenido. Tus hermanitos te esperan en Argentina”, escribió, dejando en evidencia que el nacimiento de Lando despertó mensajes de unión y alegría en todo el entorno.