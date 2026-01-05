Efectivos de la Comisaría 21º de Roca detuvieron en la madrugada de este lunes a dos hombres acusados de un robo calificado, tras un operativo desplegado en el centro de la ciudad. La intervención se produjo luego de que un vecino denunciara haber sido abordado sobre calle América y Tres de Febrero por dos sujetos que lo amenazaron con un cuchillo y lo golpearon con una cadena para sustraerle su teléfono celular, su billetera y una suma cercana a los 70.000 pesos en efectivo.

Tras recibir el aviso, se organizó un patrullaje en la zona con el objetivo de dar con los responsables. La descripción aportada por la víctima permitió orientar la búsqueda y, posteriormente, localizar a los sospechosos en inmediaciones de las calles Cóndor y Cerri. En el procedimiento se recuperaron los elementos denunciados como sustraídos, entre ellos la riñonera, la cadena utilizada en el ataque y el teléfono celular.

Los detenidos, de 27 y 31 años, fueron trasladados a la Unidad Policial y quedaron a disposición de la Justicia. El fiscal Gastón Britos Rubiolo dispuso la apertura de actuaciones por robo calificado, ordenó la toma de fotografías de los objetos secuestrados y solicitó los antecedentes penales de los imputados para avanzar en la investigación.

El caso se encuentra en etapa de instrucción y las autoridades judiciales trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido. La denuncia del vecino y la intervención policial derivaron en la recuperación de los bienes y en la detención de los presuntos responsables, lo que permitirá continuar con el proceso judicial.