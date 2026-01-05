El presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, aseguró que Cuba está "a punto de caer" y apuntó que su economía -devastada por años de embargo estadounidense y mala gestión interna- está en la ruina, escenario que se verá empeorado porque ahora no tendrá acceso al petróleo venezolano, tras el ataque contra Caracas que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

"Cuba parece que está a punto de caer, se está hundiendo definitivamente. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano", aseguró el mandatario estadounidense. "Muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros", añadió. "Vamos a acabar hablando de Cuba, porque está en decadencia y queremos ayudar a la gente", apuntó.

En las declaraciones, realizadas a bordo del Air Force One, Trump consideró que, ante la mala situación económica en la isla, no sería necesaria una operación similar a la que capturó el sábado en Caracas al presidente venezolano. "No creo que necesitemos ninguna acción", aseguró Trump, quien un día antes había declarado a la prensa que consideraba que el gobierno cubano era "muy similar" al venezolano.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, evitó este domingo en una entrevista televisada dar una respuesta clara sobre la isla y se limitó a decir que "el Gobierno cubano es un gran problema". Rubio, exsenador por Florida e hijo de inmigrantes cubanos, sostiene desde hace tiempo que Cuba es una dictadura que reprime a su pueblo.

"No voy a hablarles ahora sobre cuáles serán nuestros próximos pasos ni nuestras políticas al respecto. Pero creo que no es ningún secreto que no somos precisamente admiradores del régimen cubano", dijo a NBC News. "Esto es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos, y no vamos a permitir que el hemisferio occidental sea una base de operaciones para los adversarios, competidores y rivales de Estados Unidos", agregó.

Las autoridades cubanas convocaron una manifestación en apoyo al Gobierno de Venezuela y criticaron la operación militar estadounidense. A través de un comunicado llamaron a "todas las naciones de la región a permanecer alertas, porque la amenaza se cierne sobre todos nosotros".

