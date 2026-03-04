Fernández Oro se alista para sacudir marzo con dos noches que prometen escenario encendido, miles de vecinos en las calles y un cierre de verano a puro carnaval. El sábado 14 y domingo 15, el Predio del Ferrocarril será el epicentro del Carnaval de Oro 2026, un clásico que ya se convirtió en marca registrada de la ciudad.

El punto de encuentro será frente al Anfiteatro local, donde se montará el escenario principal. Allí se presentarán la banda de cumbia Los Dragones y el exintegrante de Ráfaga convertido en solista Rodrigo Tapari, dos nombres que garantizan baile hasta el último acorde. Además, se sumará Antho Mattei, con más de 15 años de trayectoria en la movida tropical.

Pero el Carnaval de Oro no será solo música. Además del escenario principal, el predio contará con un paseo de artesanos y emprendedores locales, food trucks con propuestas gastronómicas de la región y espacios pensados para que las familias puedan disfrutar sin apuro. La idea es clara: que nadie se quede afuera.

Desde el municipio confirmaron que la entrada será libre y gratuita, una decisión que apunta a que vecinos y visitantes de toda la zona puedan sumarse sin restricciones. Habrá sectores destinados a la gastronomía, zonas para las infancias y áreas preparadas para permanecer durante toda la jornada, desde la tarde hasta la noche.

En paralelo, el evento busca consolidarse como uno de los más convocantes del Alto Valle en marzo. Cada edición suma público y artistas, y esta no será la excepción. El color, la música y el ritmo volverán a adueñarse de las calles orenses en un fin de semana que promete tribunas colmadas y clima de fiesta.