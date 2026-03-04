El Departamento Provincial de Aguas participó este martes de un simulacro de contención de derrame en el río Neuquén, organizado por la Prefectura Naval Argentina Delegación Comahue. La práctica es parte de las actividades anuales exigidas por el Plan Nacional de Contingencia (PLANACON), orientado a empresas que operan transporte por ductos en zonas cercanas a ríos navegables.

El ejercicio permitió evaluar tiempos de respuesta, protocolos de actuación y coordinación entre organismos nacionales, provinciales y empresas privadas. Durante la jornada, la firma Oleoductos del Valle SA (OLDELVAL) presentó los dispositivos de detección temprana de incidentes en cruces de ríos y los procedimientos de activación de equipos para intervenir de manera inmediata ante derrames.

El simulacro contempló la activación de sistemas de alerta y monitoreo, el despliegue de equipos para la contención de hidrocarburos, el retiro y recuperación del producto, la disposición final segura y el saneamiento de las áreas afectadas.

La participación del DPA refuerza el rol de garante del cuidado del agua y la protección de los ríos, promoviendo la articulación con organismos nacionales y empresas operadoras. “Preparar la provincia para el futuro implica anticiparse, planificar y actuar. La prevención es una inversión en seguridad ambiental, en producción y en el bienestar de las comunidades”, destacaron desde el Departamento Provincial de Aguas.