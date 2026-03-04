En un operativo conjunto realizado el martes en los barrios Los Pioneros y 173 Viviendas de la ciudad de Centenario, la Policía y el personal del Municipio desmantelaron un aguantadero utilizado por “trapitos” en un sector conocido como barranco, en el límite entre ambos barrios. El reclamo de los vecinos, hartos de la inseguridad y los hechos de violencia vinculados a estas prácticas, fue el detonante de la intervención.

Durante una reunión realizada en la mañana del martes en el municipio, varias familias expresaron su creciente preocupación por el aumento de robos en la zona. Los residentes señalaron que las personas que suelen pernoctar en el lugar no solo se dedican a la venta de servicios de "trapitos", sino que también incrementado las amenazas y actos de violencia, llegando incluso a vigilar las viviendas cuando los propietarios se ausentan para ir a trabajar.

En respuesta a estas denuncias, según informó Centenario Digital, la Comisaría 52, bajo la dirección del comisario César Deoseffe, organizó un operativo en conjunto con el personal de Limpieza Urbana del municipio.

En el operativo, llevado a cabo en las primeras horas de la tarde del martes, desmantelaron el aguantadero que consistía en un improvisado refugio que contaba con colchones y otros elementos. Los efectivos procedieron a identificar a los individuos que se encontraban en el lugar, aunque no se registraron detenciones en el momento.