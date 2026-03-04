Una megacausa sin precedentes sacude a la Policía de Río Negro: 128 efectivos serán imputados por presuntamente presentar certificados médicos falsos para obtener licencias laborales. La audiencia se realizará el lunes 16 de marzo a las 10 en el Auditorio del Poder Judicial en Viedma, en una escena pocas veces vista en los tribunales de la capital provincial.

El edificio judicial de la capital rionegrina se prepara para una jornada que promete tensión y alto voltaje. El objetivo será formalizar cargos por delitos contra la administración pública, en un expediente que fue creciendo hasta convertirse en una verdadera bomba institucional.

La denuncia fue impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck junto al fiscal de Estado Gastón Pérez Estevan y su adjunto Luciano Minetti Kern, con la querella de Federico Rosbaco. Desde el inicio, el mensaje fue claro: avanzar hasta las últimas consecuencias.

En un primer momento, el fiscal Juan Pedro Peralta había puesto la lupa sobre apenas tres agentes. Sin embargo, lo que parecía un expediente acotado se transformó en una megacausa que superó el centenar de involucrados. Ante la magnitud del caso, se conformó un equipo especial integrado por Mariana Giammona, Francisco Marano y Candelaria Molineaux, quienes profundizaron la investigación.

Para llegar a esta instancia, los investigadores realizaron un minucioso cruce de información administrativa, laboral y bancaria. Incluso se analizaron movimientos financieros de médicos que habrían recibido dinero a cambio de emitir diagnósticos falsos. Es decir, no solo se miraron carpetas médicas: se siguió la ruta del dinero.

Del otro lado, las estrategias defensivas serán múltiples. Más de veinte defensores oficiales intervendrán en la audiencia. Entre ellos se encuentran Oscar Pineda y Fernando Ramoa, además del abogado libertario Nicolás Suárez Colmán. Cada uno buscará despegar a su asistido de un expediente que ya tiene dimensiones históricas.

La audiencia estará a cargo del juez Adrián Dvorzak. Debido a la cantidad de imputados, se prevé que muchos participen de manera virtual para descomprimir la sala, ya que varios residen en distintos puntos de la provincia.