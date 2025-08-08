¿Cansado de la realidad? Estas “monjas” del Alto Valle te van a hacer llorar... ¡de risa!

Dicen que si algo sirve para desconectarse y sanar, es reírse sin filtro. En eso coincide el equipo de Fusión Artes Escénicas, donde un apicultor, una docente, una psicóloga (y tantos otros vecinos comunes) que asistieron al taller de comedia dramática, ahora brillan en un musical que arrancó como juego y terminó provocando carcajadas colectivas.

“Fusión nace del deseo de crear un espacio donde haya lugar para todas las personas… un lugar de refugio, de contención donde encontrar un espacio para sentirse libre y ser parte. No un número más, no una cuota más, sino donde su palabra, su sonido, su arte tenga valor y resignificación”, explica Gonzalo Molina, productor del espacio que junto a Miriam Maidana lleva adelante este centro de formación y producción cultural.

Sor Presas es el resultado de un trabajo colectivo que comenzó como práctica en el taller de teatro musical y que tras una función con sala llena y devoluciones muy positivas, se transformó en una obra en gira.

“Hace años se venía gestando la necesidad de hacer una productora de espectáculos, pero nunca se vio encararlo desde un lugar profesionalizante. Al estrenar Sor Presas, tanto la gente que fue a verla y la gente de la sala que se llenó, nos impulsaron. Nos dieron muy buenas devoluciones del trabajo”, contó Molina.

La historia es desopilante: un grupo de monjas se salva de ser envenenado por la Hermana Cocinera... porque justo ese día se escaparon al bingo. Sin dinero para enterrar a sus compañeras fallecidas, deciden montar un musical para recaudar fondos, con la ayuda del cura del convento. Así arranca esta comedia musical llena de humor absurdo, canciones y personajes entrañables.

La dirección general y puesta en escena está a cargo de Leonardo Braun, con dirección vocal y coreográfica de Santiago Acosta, ambos profesionales con amplia trayectoria en el Alto Valle. En escena, artistas no profesionales pero con enorme compromiso: Adrián Belzunegui, Adriana Papponetti, Silvia Braun, Norma González, Stella Piergentili, María Laura González y Néstor Piergentili.

“Es un teatro musical hecho por personas que no se dedican profesionalmente, pero lo han hecho de una manera muy comprometida, dando cuenta de que no siempre hace falta tener estudios académicos para hacer cosas que tengan que ver con el deseo de actuar”, remarcó Gonzalo.

El centro Fusión no solo produce esta obra: es un espacio de formación y encuentro con tres equipos docentes especializados en canto, instrumentos, y teatro y danza. “No todo tiene que ver con el show, sino con el deseo de decir y hacer algo, y mostrarlo. Para nosotros es un orgullo. Ya es un estreno de manera profesional. Tenemos el deseo de seguir girando con esta divertida obra. Para nosotros es un placer que todo el mundo pueda subirse a un escenario y actuar”, finalizó.

¿Cuándo y dónde ver Sor Presas?

Funciones: 22 y 23 de agosto

Lugar: Teatro Espacio PueblArte

Dirección: Chile 855, Cipolletti

Entradas: Consultas y reservas al WhatsApp de Fusión Artes Escénicas (2984 25-1410)

Instagram: @fusion_artesecenicas

Una propuesta para reír, conmoverse y aplaudir el trabajo hecho a pulmón por artistas que creen en el poder transformador del arte.