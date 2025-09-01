Corte de luz afecta al oeste de Neuquén: un sector ya tiene servicio

La Cooperativa CALF comunicó que este lunes se registró una falla que ocasionó un corte de luz en calle Godoy, entre Novella y San Martín, y sectores cercanos a calle Antártida Argentina, entre Godoy y Rufino Ortega.

Según el parte oficial, las cuadrillas ya restablecieron el servicio en parte de la zona y continúan trabajando para normalizar la totalidad del área afectada.

Antecedentes: tres apagones en menos de una semana

Sábado 30 de agosto: Dr. Ramón y Leloir

Un corte de energía afectó los sectores de Dr. Ramón y Leloir, entre Ruta 7 y Avenida Arturo Illia. Se reportaron interrupciones en barrios como Bocahue, Rincón Club de Campo y la zona de la Legislatura y el Poder Judicial. El servicio comenzó a restituirse de forma parcial una hora después.

Jueves 28 de agosto: barrios La Sirena, Villa Florencia y Limay

Otro apagón dejó sin luz a los barrios La Sirena, Villa Florencia, Barrio Nuevo, Barrio Limay y Don Bosco III. La reposición parcial se realizó antes de la medianoche, mientras que en La Sirena la normalización completa se produjo durante la madrugada.

Recomendaciones de CALF durante los cortes