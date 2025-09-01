Quini 6: un apostador neuquino ganó más de $1.732 millones en la Revancha

Este domingo, el Quini 6 volvió a cambiarle la vida a un apostador argentino. En esta ocasión, el premio mayor de la modalidad Revancha fue para un jugador de la ciudad de Neuquén, que acertó los seis números sorteados y se llevó la suma de $1.732.334.688. La noticia fue confirmada por la Lotería de Santa Fe, que detalló los resultados del sorteo y anticipó que en el próximo juego habrá más de $4.100 millones en premios acumulados.

Los números ganadores de la Revancha fueron 08, 09, 18, 34, 14 y 31. El afortunado neuquino se convirtió en el único ganador de esta modalidad, que asegura un pozo mínimo de $500 millones para el próximo sorteo. En el resto de las categorías, no hubo ganadores del Tradicional ni de La Segunda, por lo que los pozos quedaron vacantes y se acumulan para la próxima edición. En el Tradicional salieron los números 26, 30, 28, 22, 21 y 36, mientras que en La Segunda se sortearon el 30, 42, 00, 35, 12 y 18.

En la modalidad Siempre Sale, 20 apostadores lograron acertar cinco de los seis números sorteados: 20, 29, 03, 28, 01 y 40. Cada uno cobrará la suma de $13.363.469,10, según confirmaron desde la organización. Esta categoría garantiza ganadores en cada sorteo, lo que la convierte en una de las más atractivas para los jugadores habituales. Los premios fueron distribuidos en distintas provincias, aunque el mayor impacto se registró en Neuquén, donde se celebró el premio millonario.

El próximo juego pondrá en disputa un total de $4.100 millones, sumando todas las modalidades. La expectativa crece entre los apostadores de la región, que siguen de cerca cada edición del Quini 6 con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores. El juego se mantiene como uno de los más populares del país, con miles de participantes cada semana.

La noticia del nuevo millonario neuquino generó repercusión en redes sociales que celebraron el golpe de suerte en la capital provincial. Aunque aún no se conoce la identidad del ganador, se espera que en los próximos días se acerque a validar su premio.