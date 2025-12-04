Entre el viernes 5 y el domingo 7, se disputará el Rally de San Carlos de Bariloche, que corresponderá a la octava fecha del Rally Regional, que será la última carrera del año con el Rally Coronación y que tendrá un gran interés por lo que está en juego y las definiciones de las distintas categorías que restan consagrar a sus campeones.

La competencia tendrá a más de 50 pilotos -53 anotados- de Río Negro, Neuquén y marcará el cierre del calendario que organizan la Federación Regional 11 y la Asociación Volantes de General Roca (AVGR). Además, se disputará la 2° fecha del Rally Senior Patagónico. La actividad se iniciará este viernes con la tradicional Rampa de Largada simbólica, que se llevará a cabo en el Centro Cívico a partir de las 20.

Entre sábado y domingo se desarrollará la competencia, con tramos que se repetirán en ambas jornadas, para completar un total de 95,40 km de velocidad y 205,90 km de enlace. El gran atractivo está centrado en la definición de las divisiones que todavía restan consagrar a sus campeones. En el Regional ya se quedaron con el título Mauro Rocca, en la Clase A8; Mauro Debasa, en la RC5; Oscar Ibargüen, en la A7 y Emilio Vega, en la N1.

En tanto, restan definirse los campeonatos de la A6, donde Rauly Martínez se ubica primero, seguido por Esequiel Klein en una definición que se anticipa como ajustada en Bariloche. La N2 tiene como líder a Octavio Fernández y Marcelo Martínez le disputará el título en esta última fecha. A Fernández le restan escasos puntos para quedarse con el título. En la A1, Alejandro Zambón es el puntero, viene de ganar en la fecha anterior y asoma como favorito en Bariloche, pero Eric Regliner no se dará por vencido y dará lucha hasta el final.

En cuanto a las etapas, la primera rendirá homenaje al recordado Miguel Debasa, fallecido recientemente, y tendrá cuatro pruebas especiales. La primera será Estancia El Cóndor-Las Bayas, luego la PE2, denominada Pichi Leufú-Ruta 80 recorrerá el mismo camino que la primera prueba, pero a la inversa.

La Prueba Especial 3 será Aeropuerto-Los Hornos» y se cerrará la jornada con un tramo nuevo, denominado Agro Vial-Bariloche del Este. El domingo se repetirán los mismos tramos, pero en diferentes horarios.