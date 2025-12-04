Por la 1ª fecha del cuadro principal del Mundial femenino de handball que se disputa en Países Bajos, Argentina cayó ante Polonia 28 a 25 después de haber sorteado la fase de grupos.

Fue el cuarto compromiso en la competencia, el tercero contra europeas y “La Garra” puso en verdaderos aprietos a las polacas, ganándoles al final del primer tiempo 15 a 14.

Sin embargo, en los tramos finales, Polonia logró la ventaja decisiva que la puso a salvo y dejo al combinado albiceleste con sensaciones encontradas: amarga por el resultado, pero de alegría por el juego desplegado.

El próximo partido para las dirigidas por Mariano Muñoz será el sábado a las 14 ante Francia, una verdadera potencia de la disciplina y uno de los granes candidatos al título. El cierre del calendario para las argentinas será el lunes desde las 11:30 ante Túnez.

Es la tercera vez consecutiva que las chicas logran meterse en el cuadro final, lo hicieron al ganarle a Egipto en la última fecha de la zona E 27 a 14. Antes habían perdido con Austria 27 a 23 y las locales de Países Bajos 32 a 25.