Jueves 04 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Handball femenino

Argentina cayó ante Polonia por el cuadro principal del Mundial

Metida entre las mejores 8 de la competencia, "La Garra" estuvo cerca de las europeas, pero terminó siendo derrota por tres goles de diferencia. El sábado vuelve a presentarse en Países Bajos.  

Por Oscar Méndez
Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 21:33
La Garra estuvo cerca ante Polonia, ganó el primer tiempo, pero cayó por 3.

Por la 1ª fecha del cuadro principal del Mundial femenino de handball que se disputa en Países Bajos, Argentina cayó ante Polonia 28 a 25 después de haber sorteado la fase de grupos.

Fue el cuarto compromiso en la competencia, el tercero contra europeas y “La Garra” puso en verdaderos aprietos a las polacas, ganándoles al final del primer tiempo 15 a 14.

Sin embargo, en los tramos finales, Polonia logró la ventaja decisiva que la puso a salvo y dejo al combinado albiceleste con sensaciones encontradas: amarga por el resultado, pero de alegría por el juego desplegado.

El próximo partido para las dirigidas por Mariano Muñoz será el sábado a las 14 ante Francia, una verdadera potencia de la disciplina y uno de los granes candidatos al título. El cierre del calendario para las argentinas será el lunes desde las 11:30 ante Túnez.

Es la tercera vez consecutiva que las chicas logran meterse en el cuadro final, lo hicieron al ganarle a Egipto en la última fecha de la zona E 27 a 14. Antes habían perdido con Austria 27 a 23 y las locales de Países Bajos 32 a 25.

 

 

 

