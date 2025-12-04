¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 04 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Una novia emergió del lago

La novia sirena de Bariloche: apareció nadando desde el lago y terminó en un viral inesperado

Una boda junto al lago Moreno quedó registrada de manera accidental en TikTok: la novia llegó nadando desde la mitad del agua y desató miles de reacciones.

Por Fabian Rossi
Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 21:18
PUBLICIDAD
El video grabado en modo selfie captó, sin quererlo, una boda al aire libre donde la novia emergió del lago como una “sirena”.

Bariloche volvió a entregar uno de esos momentos que parecen escritos por el algoritmo: una boda al aire libre, perdida entre árboles y orilla, terminó convertida en un viral inesperado gracias a un simple video tipo selfie. La escena fue compartida por la cuenta @viviendoenbari, y muestra a la autora grabándose relajada, con un enterito negro, el pelo suelto y el lago Moreno detrás, cuando de golpe, algo irrumpe en el fondo.

Mientras comenta que está disfrutando del día despejado, aparece lo insólito: la novia llega nadando desde la mitad del lago, emergiendo del agua como una auténtica “sirena”, en una de las entradas nupciales más extravagantes que recuerde la ciudad.

El día estaba radiante, con una luz fuerte de mediodía que convertía todo en una postal patagónica. Pero lo que parecía un video más de paseo terminó capturando una segunda historia: una boda íntima desarrollándose en el “viejo muelle” del lago Moreno, cerca del kilómetro 13.

Desde lejos se ve al novio esperando en la orilla mientras la novia avanza a brazadas por el agua fría. Al llegar, quienes la reciben la cubren con una especie de túnica celeste, completando una escena tan poética como surrealista.

En los comentarios, uno de los mensajes más compartidos intentó explicar la escenografía: “Ella agua (emocional), él tierra (protector), fuego el sol y aire, usaron los elementos para casarse”. Otros usuarios directamente celebraron la audacia de la protagonista: “La mejor entrada de la historia”, “Solo en Bariloche podría pasar esto”, “Qué frío, reina, te admiro”.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD