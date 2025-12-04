El Gobierno de Neuquén y Tecpetrol S.A. firmaron la renovación del convenio que garantiza un aporte de 250 mil dólares al Plan Provincial Redistribuir Oportunidades: Becas Gregorio Álvarez. El acto fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa junto a los apoderados de la compañía, Ricardo Markous y Ricardo Ferreiro.

Con esta firma, Tecpetrol reafirma su posición como aliado de bronce dentro del programa, destinado a estudiantes neuquinos de entre 4 y 35 años, en niveles obligatorios, formación técnica, profesional y laboral.

Qué dijeron los representantes de Tecpetrol

Markous destacó que el aporte anual se integra a otras iniciativas educativas de la empresa.

“Un compromiso sostenido”

“El aporte a las becas Gregorio Álvarez se suma a lo que Tecpetrol también hace con las becas Roberto Roca y con el proyecto Genera de educación, que desarrollamos con más de quince escuelas técnicas”, señaló.

Una política de Estado consolidada en Neuquén

La ministra de Educación, Soledad Martínez, afirmó que el programa “ya es una política de Estado” y resaltó la articulación entre el sector público y privado.

Aportes de organismos provinciales

El plan se sustenta con contribuciones del Estado provincial, a través de GyP, el Banco de la Provincia del Neuquén y el Instituto de Juego y Azar del Neuquén, además del acompañamiento de las operadoras.

Martínez subrayó que el programa cuenta actualmente con más de 19 mil becarios y que la próxima edición orientará parte de las becas a áreas de formación estratégica para el desarrollo productivo de la provincia.

Objetivo: fortalecer trayectorias educativas

Tanto la Provincia como Tecpetrol ratificaron el propósito del plan: promover educación inclusiva, potenciar el desarrollo socioeducativo y asegurar la continuidad y finalización de los estudios. El ministro de Energía, Gustavo Medele, acompañó la firma del acuerdo.