La jornada “IA para la toma de decisiones en PYMES”, organizada por Bizion Escuela de Negocios junto a CENOVA, reunió a referentes del sector público, académico y productivo. Empresarios, mandos medios y equipos técnicos participaron de exposiciones y paneles centrados en el impacto de la inteligencia artificial en la gestión cotidiana de las pequeñas y medianas empresas.

Un escenario de cambio económico en Neuquén

El encuentro se llevó a cabo en un contexto de transformación productiva marcado por el crecimiento energético y la diversificación económica de la provincia. En este proceso, la IA fue definida como una herramienta estratégica para ampliar la competitividad, reducir costos operativos y anticipar escenarios de negocio.

Durante la apertura institucional, Gonzalo Echegaray, director de Bizion, subrayó la necesidad de “pasar del uso individual al uso colectivo” de las nuevas tecnologías en la organización de las PYMES.

Por su parte, Juan Manuel Morales, subsecretario de Industria de Neuquén, remarcó que la adaptación a los hábitos digitales de los consumidores requiere “un cambio cultural en los procesos” y una revisión de los modelos de operación tradicionales.

En la misma línea, Juan Pablo Routurou (Deepline) señaló que la IA “democratiza el conocimiento” y se ha convertido en una herramienta accesible para empresas de todos los tamaños.

Especialistas y tendencias del ecosistema tecnológico

El programa incluyó un panel interdisciplinario integrado por:

Juan Manuel Morales – Subsecretario de Industria

Juan Pablo Routurou – Deepline

Mariano Llarin – Infotech

Gastón Becerra – Universidad de Flores (UFLO)

Ariel Biondi Coronel – Deepline

Los expositores presentaron herramientas aplicadas al sector energético y a cadenas de valor locales, además de analizar desafíos éticos, modelos de integración tecnológica y la necesidad de fortalecer capacidades técnicas dentro de los equipos.

El rol humano en la automatización

El cierre destacó que la inteligencia artificial no reemplaza el criterio profesional, sino que lo complementa y potencia. La automatización —indicaron los especialistas— permite decisiones más precisas, rápidas y alineadas con la competitividad regional.

Desarrollo y articulación para PYMES

La iniciativa reafirmó el compromiso de Bizion y CENOVA con el fortalecimiento del ecosistema productivo neuquino, promoviendo espacios de formación, transferencia tecnológica y articulación entre organismos públicos, academia y empresas.