EPEN firmó un acuerdo clave para obras energéticas en Neuquén

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del Ministerio de Infraestructura, concretó la firma de un Acta Acuerdo con la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación. El convenio reconoce un crédito no reintegrable de $12.431.200.782 que será destinado a fortalecer la red de transmisión y distribución eléctrica en la provincia.

El acceso a este beneficio económico se logró gracias a la regularización de la totalidad de las transacciones con CAMMESA durante 2024 y hasta marzo de 2025. Mantener al día los compromisos de pago permitió al organismo neuquino acceder a fondos estratégicos que serán clave para mejorar el sistema energético.

Los recursos se aplicarán a la recuperación de la capacidad de transmisión, con intervenciones en líneas críticas y estaciones transformadoras. El objetivo central es optimizar la calidad del servicio, reducir pérdidas en el sistema y garantizar un abastecimiento seguro en cada localidad.

Durante la firma estuvieron presentes el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Damián Eduardo Sanfilippo, el presidente del Directorio del EPEN, Mario Moya, y el director por los trabajadores, Mario Chiappe. Además, el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, respaldaron las gestiones en Buenos Aires.

El plan de obras eléctricas contempla inversiones de gran impacto en el interior provincial, donde la demanda crece de manera sostenida. Con estas inversiones, el EPEN busca acompañar el desarrollo productivo y social, atendiendo tanto a sectores residenciales como a industrias de la región.