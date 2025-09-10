Abren concurso para auditores fiscales en el Tribunal de Cuentas de Neuquén: cómo anotarse

El Tribunal de Cuentas de la Provincia aprobó un concurso interno abierto para cubrir diez vacantes de auditores fiscales, una convocatoria que marca un hecho inédito ya que hacía años que no se implementaban llamados de este tipo en el organismo. Las inscripciones estarán habilitadas entre el 17 y el 30 de octubre de 2025.

La medida quedó formalizada mediante el acuerdo 2.434, firmado por el presidente del Tribunal, Juan Pablo Dirr, junto a los vocales y la secretaria del organismo. Este procedimiento contempla una evaluación de antecedentes y oposición, con el objetivo de fortalecer la labor técnica y de control en el organismo.

El llamado a concurso busca cubrir vacantes que estaban autorizadas desde los decretos 1162/2017 y 66/2022, pero que no se habían concretado. Con el aval de la Subsecretaría de Hacienda, el Tribunal argumentó la “necesidad real y apremiante” de avanzar con el proceso.

El Convenio Colectivo de Trabajo establece que primero debe realizarse un concurso interno cerrado, exclusivo para trabajadores del Tribunal. Sin embargo, al constatarse que no había postulantes elegibles, se abrió la posibilidad a agentes permanentes o temporarios de toda la administración pública provincial.

Podrán participar quienes se desempeñen en el Tribunal de Cuentas como contratados o practicantes rentados. La inscripción se realizará a través de una plataforma específica en la web oficial del organismo, donde se publicarán las condiciones generales y particulares del concurso.

El jurado evaluador estará compuesto por dos miembros del Tribunal, dos funcionarios jerárquicos del área correspondiente a la vacante y un agente del mismo nivel que el cargo a concursar. Además, se notificará a la Comisión Mixta Permanente y a los delegados de ATE para la designación del Veedor Sindical. Las consultas podrán enviarse por mail a concursostdc@neuquen.gov.ar entre el 26 de septiembre y el 30 de octubre, en días hábiles de 8 a 14 horas.