Miércoles 10 de Septiembre, Neuquén, Argentina
“Hoy podés ser héroe para alguien”: Neuquén necesita dadores de sangre

Mario Ramón Etchegoyen necesita ayuda. Con un simple gesto se puede tener una nueva oportunidad y salvar vidas.

Por Redacción

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 17:40
Una vida en tus manos

Mario Ramón Etchegoyen, vecino de Neuquén, necesita urgentemente sangre para continuar su tratamiento en la Clínica Pasteur. La llamada a la solidaridad no espera: se requieren 10 dadores que puedan acercarse al Policlínico Neuquén entre las 7:30 y las 9:30, de lunes a viernes.

La situación es clara: un simple gesto puede salvar vidas. Cada gota de sangre donada no solo ayuda a Mario, sino que también fortalece la red de solidaridad de toda la comunidad.

Cómo ayudar

Los requisitos para donar son sencillos:

  • Tener entre 18 y 65 años.

  • Pesar más de 50 kg.

  • Llevar DNI y desayunar liviano (sin grasas ni lácteos).

No podrán donar embarazadas, en lactancia, quienes se hayan hecho tatuajes en los últimos 12 meses o que presenten ciertas condiciones médicas.

Un llamado al corazón

En momentos como este, la generosidad de cada vecino puede marcar la diferencia. No se trata solo de sangre: se trata de dar esperanza, devolver la vida y ser parte de algo más grande.

Si podés, acercate al Policlínico Neuquén. Tu gesto hoy puede ser la razón por la que Mario siga adelante mañana.

