La negociación entre el Gobierno de Neuquén y la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN) para sellar la pauta salarial 2026 entró en un cuarto intermedio.



Según supo MejorInformado, los representantes del Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa y de la organización gremial están reunidos desde las 13.30 con el objetivo de acordar las paritarias de cara al próximo año.



Vale recordar que el Gobierno neuquino ya acordó la pauta salarial 2026 con los gremios ATE, UPCN y UNAVP, a los cuales se les propuso un esquema de actualización semestral por Índice de Precios al Consumidor (IPC), un bono no remunerativo y no bonificable por $350.000, entre otras cosas.



Con respecto a los reclamos de ATEN, los mismos tienen que ver con duplicación del básico docente, que deje de existir el presentismo docente como un plus y que se adhiera al sueldo de base, y que el IPC sea para todo el año y mensualizado y que tome en cuenta los costos de los alquileres, los servicios, los alimentos, etcétera.



De acuerdo a la información a la que pudo acceder este medio, también ATEN exige al Gobierno de Figueroa boleto educativo docente y funcionamiento del Sistema Integrado de Salud Ocupacional (SISO).



Las charlas entre las partes continúan y, por el momento, no hay acuerdo a propósito de la pauta salarial 2026.



