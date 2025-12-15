El director nacional de Migraciones en Neuquén, Hernán Gentile, confirmó que los vuelos directos entre Neuquén y Santiago de Chile, que comenzarán a operar el 1 de marzo, ya registran un nivel de ventas muy alto, con aviones prácticamente completos para ese mes. La situación marca un escenario alentador para la conectividad internacional de la provincia, luego de varios años sin vuelos regulares al exterior.

En diálogo con La Primera Mañana, que se emite por AM550, Gentile destacó la expectativa que genera el regreso de los vuelos internacionales desde el aeropuerto Presidente Perón. “Para marzo los vuelos a Chile van casi todos completos”, señaló, y remarcó que se trata del inicio de una etapa de crecimiento sostenido en la conectividad aérea de Neuquén.

En ese marco, explicó que el aeropuerto se encuentra en proceso de adecuación para responder a la nueva demanda internacional. Actualmente ya están operativos cuatro boxes de Migraciones para ingresos y egresos del país, mientras avanza una ampliación de las instalaciones. “Después de muchos años sin vuelos internacionales, volver a poner todo en marcha genera mucha emoción”, expresó.

Gentile también adelantó que, además del enlace con Santiago de Chile, existen gestiones para sumar a futuro un vuelo directo entre Neuquén y Lima, Perú, lo que ampliaría aún más las opciones de conectividad internacional desde la capital provincial.

Como segundo eje, el titular de Migraciones puso el acento en el trabajo que se viene realizando en los pasos fronterizos terrestres, especialmente en Pichachén. Señaló que el cruce, habilitado actualmente durante la temporada de verano, muestra un crecimiento sostenido en el tránsito de personas y destacó las mejoras realizadas, a pesar de que aún resta completar el asfaltado de algunos tramos.

“Es un paso muy utilizado, sobre todo por la cercanía con el sur de Chile, y tiene un enorme potencial turístico”, afirmó Gentile. En ese sentido, explicó que, de lograrse su apertura durante todo el año, Pichachén podría convertirse en una alternativa clave cuando otros pasos cordilleranos permanecen cerrados por nieve, con un impacto directo en localidades del norte neuquino.

Finalmente, aseguró que la situación migratoria en la provincia se mantiene estable y sin complicaciones, con controles coordinados junto a otras fuerzas de seguridad. Además, confirmó que Neuquén continúa siendo un polo de atracción para la radicación de extranjeros, con cifras que ya superaron las cinco mil personas en el último año, en línea con el crecimiento de la actividad económica vinculada a Vaca Muerta.

Mirá la nota completa: