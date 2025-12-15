Un hombre de 41 años fue imputado por agredir brutalmente a un sargento de la Policía durante los disturbios ocurridos en la madrugada del domingo en la Plaza San Martín de Cipolletti. El uniformado sufrió cortes en el rostro tras recibir un botellazo en medio de las peleas entre jóvenes a la salida de un boliche. Pese a la gravedad del ataque, la Justicia dispuso su liberación con una medida cautelar mínima: presentarse una vez al mes en una comisaría.

La madrugada del domingo volvió a teñirse de violencia en Cipolletti. Eran las 06.40 cuando la tensión desbordó en la esquina de Roca y España, epicentro de los incidentes que comenzaron a la salida de un local nocturno. Dos grupos de jóvenes se enfrentaron con golpes y corridas, obligando a los policías de la Comisaría 4° a intervenir para frenar el caos.

En ese clima de descontrol, el imputado, un hombre de 41 años, se abalanzó contra un sargento que intentaba disuadir la pelea. Con una botella en la mano, descargó un golpe directo al rostro del uniformado, provocándole heridas cortantes de distinta consideración. La escena, rápida y violenta, dejó al sargento ensangrentado y en shock, mientras el resto de los efectivos intentaba contener la situación.

El policía herido fue trasladado de inmediato a una clínica privada, donde la guardia médica constató las lesiones mediante certificado oficial. El parte médico confirmó lo que ya era evidente: el ataque no solo fue un acto de violencia, sino un atentado contra la autoridad en pleno ejercicio de sus funciones.

La fiscal del caso no dudó en acusar al agresor por atentado contra la autoridad agravado en concurso ideal con lesiones agravadas, responsabilizándolo como autor directo del hecho. Sin embargo, la audiencia de formulación de cargos dejó un sabor amargo: el juez de Garantías habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses, pero ordenó la liberación del imputado, imponiéndole únicamente la obligación de presentarse mensualmente en una comisaría hasta abril de 2026.