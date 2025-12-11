El abogado querellante Federico Egea marcó la distancia que existe entre el pedido de penas de la familia de Juan Caliani y el que formuló la fiscalía, en el tramo final del proceso que lleva adelante el juez Dardo Bordón. Mientras la querella solicitó condenas de 9 y 12 años, el Ministerio Público planteó 6 y 9 para los acusados, quienes cometieron el homicidio cuando eran menores.

En diálogo con La Primera Mañana, que se emite por AM550, Egea explicó que la diferencia se debe, principalmente, al criterio propio de la fiscalía de menores. Señaló que ese fuero trabaja con un régimen especial y con parámetros distintos a los aplicados en causas de adultos. “Tienen otra gimnasia en la fijación de las penas porque trabajan exclusivamente en minoridad”, dijo, y agregó que no es habitual que las sanciones en delitos cometidos por menores alcancen los montos que plantea la querella.

El abogado también resaltó que la conducta posterior de los acusados —incluido el hostigamiento a una vecina que declaró en el juicio— fue evaluada como un indicador del fracaso del tratamiento tutelar que recibieron hasta alcanzar la mayoría de edad. Aunque aclaró que esto no configura un agravante penal en sentido estricto, pero sí es un elemento que, para la querella, valida el pedido de un castigo más severo.

Criterios

La discusión reabrió un debate más amplio sobre el sistema penal juvenil. Egea sostuvo que no se trata de endurecer penas, sino de aplicar políticas de inclusión que eviten que esos chicos queden fuera de la escuela y sin acompañamiento del Estado desde edades tempranas.

El fallo se conocerá el 19 de diciembre por notificación electrónica. Para la familia y el entorno del periodista, “son momentos difíciles”, reconoció Egea, que espera una resolución “proporcionada, justa y reparadora”.

Expectativa

El juez Dardo Bordón definirá el 19 de diciembre si ordena penas más cercanas a las solicitadas por la querella o si sostiene el criterio más moderado de la fiscalía, que se basa en el régimen especial aplicable a delitos cometidos por menores.

Mirá la nota completa: