La calle El Cholar de la ciudad de Neuquén se ha consolidado en poco tiempo en una vía clave al conectar la Avenida Mosconi (exruta 22) con la calle Luis Beltrán, facilitando de este modo el acceso directo al barrio Valentina Sur y la conexión entre el oeste y el centro, lo cual agiliza la movilidad y el tránsito.

La obra había sido anunciada e iniciada por el intendente Mariano Gaido en el marco de la ciudad de los 15 minuto y finalmente hoy se inauguró. Destacaron que igualmente los conductores se habían apropiado de esta vía apenas finalizada su construcción.

“Esta obra agrega conectividad, vincula esencialmente a quienes viven en la zona de Valentina con el oeste de la ciudad”, destacó la Jefa de Gabinete, María Pasqualini, en el acto inaugural. “Es muy importante porque es la continuidad de Godoy, una calle que es muy transitada y comercial”, observó.

La funcionaria remarcó que esta iniciativa forma parte de la planificación urbana ideada por el intendente Gaido para la capital neuquina, por lo cual se enmarca en el Plan Orgullo Neuquino, con una inversión de $400 millones.

Por otro lado la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, informó que la calle, de un ancho de 10 metros, tiene señalización y semaforización, lo cual “mejora la circulación y la conectividad, especialmente para los residentes de Valentina”.

Bruno apuntó, además, que esta obra descomprime el tránsito de la calle Bejarano, otro de los puntos claves para subir a la Autovía Mosconi. “Esta es una apertura que realizamos ya hace un par de meses y terminamos de completar las obras anexas como para formalmente darle una inauguración, si bien estaba siendo utilizada ya por los vecinos”, explicó más adelante.

Desde el punto de vista estructural, informó que se realizaron movimientos de suelo, carpeta asfáltica, cordones cuneta, señalización horizontal y semaforización conectando El Cholar con Mosconi, generando un acceso en sentido norte-sur para conectar el sur de la ciudad con el oeste.