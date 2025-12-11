Bad Bunny vivió un tenso momento durante su show en Ciudad de México, donde una fuerte caída dejó a miles de fanáticos sin aliento. El artista puertorriqueño, uno de los más convocantes del mundo, caminaba por una pasarela elevada cuando perdió el equilibrio, resbaló y terminó sentado en el borde del escenario. La secuencia ocurrió a pasos del vacío y generó un impacto inmediato entre los presentes.

El episodio tomó por sorpresa al público, ya que Bad Bunny avanzaba con total normalidad por la plataforma cuando, de un instante a otro, su pie se deslizó y lo hizo caer de espaldas. Los gritos se escucharon en todo el estadio, mientras los asistentes intentaban comprender qué había pasado sobre el escenario principal de su primera fecha en CDMX.

A pesar del golpe, Bad Bunny reaccionó con rapidez. Se reincorporó, levantó el pulgar en señal de tranquilidad y continuó con el show sin detener la música. La actitud profesional del intérprete calmó al público, aunque las cámaras de los fans ya habían registrado el incidente desde varios ángulos, permitiendo que el clip se volviera viral apenas minutos después.

En redes sociales, especialmente en X, los usuarios combinaron preocupación y humor. Algunos se preguntaron entre risas si el cantante utilizaba playback, mientras otros defendieron su performance en vivo. Incluso aparecieron comparaciones con otras caídas de artistas en ese mismo escenario, alimentando la teoría de una “maldición” para reguetoneros en Ciudad de México.

Sin embargo, la verdadera inquietud llegó desde Argentina, donde Bad Bunny se prepara para ofrecer una serie histórica de tres conciertos consecutivos en el estadio Monumental. Los fans locales, que agotaron las entradas en tiempo récord, pidieron en tono de broma, y también con un poco de nerviosismo, que “llegue entero” a Buenos Aires.

El puertorriqueño está llevando adelante su ambiciosa gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, que lo convertirá en el primer latino en realizar una serie global de estadios, abarcando América Latina, Europa y Australia. En la Argentina, sus shows del 13, 14 y 15 de febrero prometen ser de los eventos más convocantes del año.

Afortunadamente, la caída no habría provocado lesiones de gravedad y todo indica que Bad Bunny continuará su tour sin cambios. Una vez más, el Conejo Malo demostró que incluso en los momentos más inesperados logra causar un fenómeno mundial que cruza fronteras y enciende conversaciones en todos los rincones.