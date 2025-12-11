El ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo arribó esta mañana a Neuquén en lo que fue una suerte de visita sorpresa, ya que su llegada a territorio patagónico no fue anunciada por parte del Ejecutivo provincial.



Según supo MejorInformado, Caputo llegó a la Provincia hoy y realizó una recorrida por los yacimientos de Vaca Muerta, una de las formaciones no convencionales de gas y petróleo más importantes a nivel mundial.



La llegada de Luis Caputo a Neuquén se enmarca en la buena relación que existe entre el presidente Javier Milei, sus funcionarios de primera línea y el propio gobernador Rolando Figueroa, quien este año ha tenido numerosas reuniones con miembros del Ejecutivo nacional.



De hecho, la última reunión de peso se llevó adelante hace pocas semanas, cuando Figueroa firmó con el titular de la cartera de Economía la quita de retenciones a la exportación de petróleo crudo, uno de los logros más importantes de la provincia norpatagónica en materia de hidrocarburos.



Rolando Figueroa sabe que tiene que seguir afianzando la relación con el Gobierno nacional para que los reclamos que ahora llevarán al Congreso la senadora Julieta Corroza y la diputada Karina Maureira, por ejemplo en términos de una nueva discusión del esquema de coparticipación, sean escuchados.

Sobre la misma línea, es probable que haya una buena predisposición de las representantes de La Neuquinidad en el Congreso de la Nación para acompañar proyectos clave que se tratarán en sesiones extraordinarias durante los próximos días, entre ellos la reforma laboral y el Presupuesto 2026.