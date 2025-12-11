Tras tres días de búsqueda ininterrumpida, Bomberos de Neuquén confirmó este jueves por la mañana el hallazgo del cuerpo de Thiago, el menor de 13 años que había desaparecido en las aguas del río desde el lunes. El operativo comenzó desde las primeras horas del día y terminó con un resultado doloroso para la familia y toda la comunidad.

El subcomisario Raúl Cabezas, de la Dirección Bomberos Neuquén, explicó a Mejor Informado que desde las 7 de la mañana los equipos retomaron el trabajo desde el último punto donde el menor había sido visto con vida.

“Se iniciaron las tareas de búsqueda desde el sector donde desapareció en superficie. Finalmente, aproximadamente a dos kilómetros aguas abajo, el cuerpo fue hallado por personal de aguas”, informó Cabezas.

El subcomisario detalló que el cuerpo estaba dentro del cauce, en un área de muy difícil acceso: “Es un sector al que se llega únicamente por agua. Hay presencia de árboles arrastrados por el río y estructuras que forman un terreno muy complejo para trabajar”, explicó.

“No hay islotes que hayan facilitado que el cuerpo emergiera. Es una zona con correntada fuerte y muy poco caudal, lo que encausa el flujo y genera sectores peligrosos”, agregó.

Sobre el momento del hallazgo, Cabezas indicó que el cuerpo fue divisado por personal que avanzaba en paralelo con los buzos de la Policía, quienes se desplazaban por la costa. Una vez confirmado el punto, se realizó la maniobra de extracción para permitir el trabajo judicial posterior.

“Desde el punto cero, el cuerpo se desplazó más de 2.000 metros. Una vez ubicado, se aseguró el sector y se procedió a la extracción para continuar con las diligencias judiciales”, señaló.

Consultado sobre las causas de la muerte, Cabezas aclaró que esa definición quedará en manos de las pericias: “Eso lo determinará la Justicia. Nosotros finalizamos la etapa operativa”.

El subcomisario confirmó también que la familia ya fue informada del hallazgo y aprovechó para insistir en la necesidad de extremar cuidados cuando las temperaturas comienzan a subir y aumentan las actividades recreativas en el río.

“Las recomendaciones son las de siempre: concurrir solo a zonas habilitadas, señalizadas y con guardavidas. Hay que prever el riesgo de la correntada y de los pozones. Por favor, evitar sectores no seguros”, pidió Cabezas.

El área permanecerá resguardada mientras avanza la investigación del Ministerio Público Fiscal