Este jueves, alrededor de las 10, fue encontrado el cuerpo de Thiago, el adolescente de 13 años que había desaparecido el lunes en las aguas del río Neuquén. El cuerpo fue hallado en la costa del lado neuquino, a unos 1500 metros del Tercer Puente, detrás del Parque Agreste.

El trágico suceso ocurrió el lunes, cuando Thiago pasaba una tarde con su familia cerca del barrio Nueva España, en Centenario. El adolescente se sumergió en el río, en una zona no habilitada como balneario, y no volvió a salir.

Foto: Mejor Informado

Según relataron sus familiares, escucharon gritos de auxilio y al mirar hacia el agua, sólo vieron a Thiago pidiendo ayuda. En cuestión de segundos, el joven desapareció de la superficie, y aunque intentaron reaccionar, no pudieron rescatarlo a tiempo.

Foto: Mejor Informado

El hallazgo de este jueves fue realizado por efectivos de Prefectura y Bomberos, quienes trabajaban intensamente en la zona desde el inicio de la búsqueda.

Foto: Mejor Informado

Cerca del mediodía, las autoridades policiales le comunicaran la triste noticia a la familia del chico, quienes se mantenían a la espera de novedades en el campamento que habían levantado desde el día de la desaparición.