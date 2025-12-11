Megadeth, la emblemática banda californiana de thrash metal, anunció su retiro y organizará una gira mundial de despedida en 2026 que incluirá una presentación en Buenos Aires. La fecha confirmada para el concierto en Argentina es el 30 de abril, en el predio de Tecnópolis.

La gira, titulada This Was Our Life (Esta fue nuestra vida), recorrerá distintas ciudades latinoamericanas y ofrecerá un recorrido por los cuatro decenios de trayectoria de la agrupación, combinando temas nuevos con clásicos que marcaron su historia.

La preventa exclusiva para clientes Visa del Banco Nación comenzó el 10 de diciembre a las 10 h a través de fullticket.com.ar. La venta general se habilitará el 11 de diciembre a las 10 h, con todos los medios de pago disponibles y la opción de hasta tres cuotas sin interés.

Para adquirir entradas, tanto en preventa como en venta general, se debe ingresar al sitio oficial www.fullticket.com y seguir los pasos indicados para completar la compra.

En agosto de 2025, Megadeth comunicó su decisión de finalizar su etapa como banda mediante un video animado creado con inteligencia artificial, difundido en su página web y redes sociales. Dave Mustaine, líder del grupo, expresó: “Hay tantos músicos que llegaron al final de su carrera, ya sea de forma accidental o intencional. La mayoría no logra retirarse en sus propios términos y en la cima, y ese es el punto en el que me encuentro en mi vida ahora mismo”.

Mustaine agregó que tras décadas de giras por el mundo y millones de fans, lo más difícil es despedirse de su público. Actualmente, está enfocado en la preparación de su autobiografía y en otros proyectos fuera de la música tras el retiro.

Megadeth en Buenos Aires: fecha y entradas

El cantante afirmó: “Hicimos muchos amigos a lo largo de los años y espero verlos a todos en nuestra gira mundial de despedida. Las bandas en las que toqué influyeron en el mundo. Los amo a todos por eso. Gracias por todo”.

Además de Argentina, la gira pasará por Uruguay, Perú y Chile, completando así una extensa visita por Latinoamérica antes de cerrar la carrera de una de las bandas más influyentes del metal.