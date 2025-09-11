En cuestión de minutos, se hizo viral un video en el que se veía una camioneta Ford Ecosport circulando por la vereda de la plaza de Balcón del Valle. Las indignantes imágenes fueron recibidas por el personal de Tránsito que pudo dar inmediatamente con el vehículo. La multa les saldrá $1.200.000.

“Alguien filmó y pudimos llegar para generar la contravención”, informó Francisco Baggio, Subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la ciudad de Neuquén.

“A estos muchachos, graciosamente, se les ocurrió usar el lugar como pista de circuito de entrenamiento”, expresó el funcionario. Y añadió: “Quiero creer que lo hicieron por hacer un chiste, una tontería graciosa”.

Baggio señaló que se sorprendió por la repercusión que tuvo el video en redes sociales, tanto que se viralizó y el turno noche de Tránsito lo pudo ver con rapidez.

En la camioneta circulaban jóvenes “de menos de 25 años”, que pese a la imprudencia, tenían los documentos en regla y superaron con éxito el control de alcoholemia. Ahora deberán pagar una multa de $1.200.000.

¿Por qué lo hicieron?

“Le retuvimos el vehículo y le hicimos una contravención. La verdad es que dieron explicaciones vagas y difusas. Dijeron que querían subir ahí porque querían ver mejor y que después quisieron dar la vuelta para sacar la camioneta y que le pareció que dando todo una vuelta era más fácil para bajar”, informó Baggio.

Sin embargo, añadió: “Lo cierto es que se lo ve andando muy a sus anchas por todo el espacio, lo que genera preocupación porque es un lugar donde siempre hay gente. Es un lugar muy lindo de la ciudad. Quisiera tomarlo como una tontería, una viveza, una picardía de jóvenes”.

