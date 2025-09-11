Un inusual hecho mantiene desconcertada a una familia de Junín de Los Andes, luego de que una mujer dejara una suma de dinero en efectivo enganchada en el portón de su casa, sin dejar nota, sin tocar el timbre y sin que mediara ningún tipo de contacto previo.

El episodio ocurrió este miércoles pasadas las 18.30 y fue descubierto por los dueños de la vivienda cerca de media hora después, cuando salieron y notaron los billetes en la reja. Al revisar las cámaras de seguridad, vieron a una joven detenerse frente al portón, sacar algo del bolsillo y colocarlo cuidadosamente entre los barrotes antes de seguir circulando en bicicleta.

“Nos pareció muy extraño… Quería saber si a alguien le sucedió algo parecido”, publicó la familia en redes sociales, acompañando el mensaje con capturas del video donde se ve claramente a la mujer, aunque su rostro fue intencionalmente cubierto por respeto a su privacidad: “Tape su cara para evitar exponer si es que tuvo buenas intenciones”.

A pesar de que la suma no era significativa, la familia asegura no tener relación alguna con la joven, y descarta que se trate de una devolución o pago olvidado. En la publicación, también señalan que otra cámara registró a la mujer viniendo desde una cuadra anterior, donde se la ve reduciendo el paso hasta detenerse justo frente a su casa.

Mientras tanto, el barrio comenta y especula: ¿Se trata de un acto de generosidad anónimo, una confusión o parte de algún extraño ritual?

Hasta el momento, nadie reconoció a la joven ni se reportó un hecho similar en la zona, aunque varios vecinos aseguraron estar revisando sus propias cámaras “por si acaso”.