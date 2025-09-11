Se terminó la espera en Neuquén: empezaron la pavimentación de la calle Futaleufú y es un paso más en la conectividad

Una obra que trae alivio y alegría

Después de años de reclamos, las máquinas ya trabajan sobre la calle Futaleufú, en el sector norte de Neuquén. Se trata de 4 kilómetros de asfalto que beneficiarán a quienes viven y se mueven entre Neuquén, Plottier y Las Perlas, con un impacto directo en la vida cotidiana de miles de familias.

Más conexión, menos complicaciones

La pavimentación de Futaleufú no solo mejorará la seguridad vial y reducirá los tiempos de viaje: también integrará de manera ordenada a barrios en pleno crecimiento, conectando de forma más ágil la Autovía de la Ruta 22 con la ex Ruta 22, hoy Avenida Mosconi.

Un proyecto que cambia la vida diaria

El inicio de la obra significa tranquilidad para quienes todos los días debían lidiar con calles de tierra y complicaciones de tránsito. Con esta transformación, la zona se consolida como un punto estratégico para la movilidad metropolitana.

Una respuesta largamente esperada

La pavimentación de Futaleufú representa mucho más que asfalto: es la concreción de un anhelo compartido durante años por los vecinos. Ahora, con un plazo de ejecución de 540 días y un presupuesto superior a los 15 mil millones de pesos, la obra finalmente comenzó y promete convertirse en un símbolo de progreso para el norte neuquino.