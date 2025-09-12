Gastronomía, libros y charlas: todo lo que Chos Malal trae a la Feria del Libro de Neuquén 2025

Chos Malal, la ciudad invitada a la Feria Internacional del Libro de Neuquén 2025, fue protagonista en la inauguración del evento. El intendente Nicolás Albarracín destacó la importancia de la presentación del libro "Por el alto Neuquén" y la oportunidad de visibilizar la historia y la cultura de la región.

“Es una emoción tremenda poder participar y que nos hayan dado este lugar que tanto esperaron los chosmalenses”, afirmó en el programa Entretiempo, que se emite por AM550 La Primera, de la que también participó Carina Rita Medina, directora del Fondo Editorial Neuquino (FEN)

Revalorizando la historia y la cultura del Alto Neuquén

El intendente destacó que Chos Malal es la primera capital histórica y cultural de la provincia. “La cultura nació de todos nosotros: desde quienes trabajan en el campo hasta quienes participan en la vida cotidiana de la ciudad”, señaló Albarracín.

La reedición del libro del Alto Neuquén fue coordinada por Gustavo Coatz, delegado regional, junto con la Legislatura y el gobernador Rolando Figueroa, quien también firmó el prólogo de la obra. Según Albarracín, la iniciativa permite “contar desde dónde nació Neuquén y preservar la identidad y la historia de nuestra región”.

