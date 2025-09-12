Empieza la Feria del Libro de Neuquén y esta es la programación para el viernes

La ciudad celebra su 121º aniversario con una nueva edición de la Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel”. Habrá presentaciones de libros, charlas con autores, poesía, espectáculos musicales y mucho más.

Este viernes 12 de septiembre se inaugura oficialmente la Feria del Libro de Neuquén “Marcelo Martín Berbel”, en el marco de los festejos por el 121 aniversario de la ciudad. La propuesta cultural se desarrollará hasta el 21 de septiembre en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), bajo el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”.

Durante esta jornada de apertura, habrá actividades en diferentes espacios del predio: los auditorios Marcelo Martín Berbel e Irma Cuña, el Domo María Elena Walsh y el escenario principal. La entrada es libre y gratuita.

Las actividades para este viernes:

Auditorio Marcelo Martín Berbel

17:00 hs – Presentación de la reedición del libro Por el Alto Neuquén de Lino D. Carbajal , a cargo de la Municipalidad de Chos Malal.

18:00 hs – Presentación de la antología Mirá de dónde venimos , de la Municipalidad de Las Ovejas.

19:30 hs – Charla de Luis Pescetti: Botiquín emocional, para padres y docentes.

Auditorio Irma Cuña

17:00 hs – Charla "70 Aniversario de la provincialización del Neuquén" , a cargo de Armando Mario Márquez .

18:00 hs – Lilí Muñoz presenta su novela "Amancia, las almas tienen su mundo".

19:00 hs – Charla H.P Lovecraft y Stephen King de Mark Fisher, a cargo de Rodrigo Javier Dias .

20:00 hs – María Gabriela Sánchez presenta el libro álbum "Los sueños de Tina".



Domo María Elena Walsh

17:00 hs – Sara Itkin presenta "Plantas nativas de la Patagonia para la salud".

18:00 hs – Hedy Bernardini presenta el poemario "Pinceladas Patagónicas".

19:00 hs – Graciela Ríos Lobos presenta "De cara al mar, poesía".

Escenario “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”