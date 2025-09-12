Educación superior: un edificio de Cormine se transforma en aulas

La Provincia del Neuquén continúa con su política de expansión educativa al anunciar la cesión de un inmueble en Andacollo por parte de la empresa estatal Cormine. El espacio será adaptado como aulas y talleres anexos a la sede de la UNCo recientemente inaugurada en Chos Malal, lo que permitirá ampliar la cobertura universitaria en el Alto Neuquén.

El acuerdo fue rubricado por el presidente de Cormine SEP, Mariano Brillo, y la decana del Centro Regional Universitario Zapala (Creuza), Graciela Bianchini. El convenio permitirá reutilizar instalaciones de la empresa minera para destinarlas a la formación de jóvenes de la región, en línea con el plan de fortalecer la educación superior en todo el territorio neuquino.

La medida se suma a la reciente inauguración del edificio central en Chos Malal, del que dependen las subsedes de Andacollo y Buta Ranquil. En total, más de 500 estudiantes inscriptos podrán cursar de manera presencial las primeras carreras universitarias, consolidando un avance histórico para las localidades del norte neuquino.

El inmueble cedido se ubica en Arroyo Atreuco 91 y cuenta con espacios amplios, cocina y baño, lo que facilitará su readecuación para el dictado de clases y actividades académicas. La Universidad Nacional del Comahue será la responsable de realizar las obras necesarias para adaptar el edificio a las demandas de la comunidad estudiantil.

La firma del convenio se llevó a cabo en instalaciones del Creuza y contó con la presencia de autoridades provinciales, como la secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves. Desde Cormine se remarcó el compromiso de aportar infraestructura para el desarrollo educativo y garantizar que el lugar reúna las condiciones para su utilización inmediata.

“Desde Cormine tenemos un compromiso con el desarrollo integral de la región, y la educación es un pilar fundamental”, expresó Mariano Brillo. La decana de la sede universitaria de Chos Malal también adelantó que ya se trabaja en el diseño técnico para iniciar las tareas de adecuación del inmueble, con el objetivo de responder a las necesidades educativas de los jóvenes de la zona.