Jóvenes compran viagra en redes: alarma del Colegio de Farmacéuticos

El Colegio de Farmacéuticos de Neuquén emitió una alerta ante la creciente comercialización de medicamentos a través de redes sociales, especialmente potenciadores sexuales como el viagra. Desde la entidad, señalan que es peligroso comprarlos en cualquier lado y que hay que denunciar este tipo de venta.

Recibieron denuncias de fármacos ofrecidos en una verdulería de Zapala, lo que evidencia la magnitud del problema.

Viagra disponible en Facebook Marketplace

Un relevamiento en Facebook Marketplace mostró publicaciones que ofrecían viagra en distintas marcas y presentaciones, con un mínimo de compra de ocho comprimidos por caja.

La diferencia de precios es notable: mientras en redes sociales los valores rondan entre $24.000 y $27.000, en farmacias habilitadas de Neuquén el mismo producto se vende entre $41.000 y $57.000.

Riesgos para la salud

La presidente del colegio, Viviana Quesada remarcó que el viagra es un vasodilatador que requiere supervisión médica y se dispensa bajo receta archivada.

Además, preocupa que el medicamento ya no sólo se vincula a personas con diabetes, hipertensión o problemas prostáticos, sino que creció la demanda entre jóvenes sin enfermedades de base.