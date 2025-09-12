El tiempo se complica en Neuquén: el pronóstico para este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para el sábado 13 de septiembre una jornada marcada por la inestabilidad en la provincia de Neuquén. Se esperan lluvias, nevadas y vientos intensos, con ráfagas que en algunos sectores podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora.

Neuquén Capital: nubes y viento

En la capital provincial el sábado comenzará con cielo mayormente nublado y temperaturas cercanas a los 12 grados durante la madrugada. Por la mañana se prevé un leve descenso de la nubosidad, con 13 grados y viento del sudoeste con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Durante la tarde, el cielo volverá a cubrirse con temperaturas de 18 grados y ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas, con 13 grados y viento moderado del oeste.

Zapala: viento fuerte y nubosidad

Zapala tendrá un sábado mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 14 grados. El viento será protagonista en la región, con ráfagas que alcanzarán entre 59 y 69 kilómetros por hora, sobre todo en horas de la tarde.

Por la noche, el cielo se despejará parcialmente, con descenso de la temperatura a 6 grados y vientos moderados del oeste.

San Martín de los Andes: lluvias y nevadas

El pronóstico del SMN anticipa para San Martín de los Andes un sábado con marcado descenso de la temperatura y fenómenos de precipitación. Desde la madrugada se prevén lluvias fuertes, con temperaturas de 2 a 5 grados y ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora.

Por la tarde las lluvias serán aisladas, mientras que hacia la noche se esperan nevadas, con valores cercanos a los 0 grados y viento del oeste.

Chos Malal: jornada fresca y ventosa

En Chos Malal las condiciones se mantendrán entre nubladas y parcialmente nubladas, con temperaturas que oscilarán de los 6 grados en la madrugada a los 15 grados en la tarde. El viento del sudoeste tendrá ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora, especialmente en horas vespertinas.

Por la noche, se espera un descenso de la temperatura a 6 grados, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados.