“La Feria del Libro le da vida a todo el Museo de Bellas Artes"

La 12° edición de la Feria Internacional del Libro de Neuquén, que se extenderá hasta el 21 de septiembre, tiene como epicentro al Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). Su directora, Natalia Michelini, aseguró que la realización del evento allí “reivindica al museo como un lugar de encuentro” y que la feria “le da vida a todos los espacios del edificio”.

“La verdad es que esta es la casa de todos, por eso siempre las puertas están abiertas. Estos diez días son muy importantes para nosotros porque hay mucha gente que llega a la feria y de paso ingresa al museo, conoce las salas y lo vive como lo vivimos quienes trabajamos aquí”, expresó Michelini en diálogo con 24/7 Canal de Noticias

La funcionaria subrayó que la feria multiplica las experiencias culturales para toda la familia: “Es espectacular verlo lleno de gente, con chicos, con propuestas para todas las edades. Es una fiesta que le da sentido a este edificio y a cada uno de sus espacios: el hall, el auditorio, la confitería y, por supuesto, las salas”.

Michelini remarcó que la feria contribuye a fortalecer el rol del museo como institución cultural: “El MNBA es un espacio educativo, aunque no formal. Estos eventos hacen que alguien que viene a comprar un libro, además recorra la sala y se lleve consigo una experiencia transformadora. Después de pasar por aquí, no se es el mismo”.

Mientras se desarrolla la Feria del Libro, las salas del museo permanecen abiertas al público, aunque se suspendieron temporalmente los guiados formales debido a la gran afluencia de visitantes. Los guías acompañan a los grupos de manera más flexible para responder consultas.

En paralelo, el MNBA de Neuquén mantiene cuatro muestras en exhibición: la colección de patrimonio renovada, Los mundos de Liliana, Utopía (de la Escuela de Bellas Artes) y una dedicada a la erradicación del trabajo infantil. Además, Michelini anticipó que se prepara una muestra especial junto al Museo del Traje de Buenos Aires para fin de año, en continuidad con el éxito de Colección Tesoro.

La Feria Internacional del Libro de Neuquén continuará abierta hasta el domingo 21 de septiembre, todos los días de 14 a 22, con presentaciones de autores, espectáculos y actividades para todas las edades