Domingo 14 de Septiembre, Neuquén, Argentina
MUCHAS PROPUESTAS

Conocé las actividades de este domingo en la Feria del Libro en Neuquén

Presentaciones literarias, talleres de lectura y música en vivo forman parte de la programación de este domingo en el MNBA.

Por Redacción

Domingo, 14 de septiembre de 2025 a las 13:13
Neuquén celebra su Feria del Libro con charlas, recitales y conciertos.

Con el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”, la ciudad de Neuquén dio inicio este viernes a la Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel”, que forma parte de los festejos por el 121º aniversario de la capital provincial.

Durante diez días, el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) se transforma en un espacio de encuentro cultural con presentaciones de libros, charlas con escritores, recitales poéticos, espectáculos musicales y actividades para todas las edades.

Agenda de actividades de hoy, domingo 14 de septiembre

16:00 | Auditorio Marcelo Martín Berbel

  • La Lic. y Dra. en Psicología Lorena Etcheverry Domeño presenta “Demencia: cómo cuidarte y cuidarme” (San Rafael Ediciones)

16:00 | Carpa de actividades, espacio YPF

  • Inicio de “La Biblioteca”, un espacio de lectura a cargo de Miguel Ángel Savone

17:00 | Auditorio Marcelo Martín Berbel

  • Juan Carlos Bolan presenta “Camino al liderazgo” (Ediciones con DobleZeta)

17:00 | Carpa de actividades, espacio YPF

  • “La Biblioteca”, lectura a cargo de Miguel Ángel Savone

18:00 | Auditorio Marcelo Martín Berbel

  • Presentación de “Zainuco, los precursores de la Patagonia trágica” de Juan Chaneton (Segunda edición 2025, editado bajo política pública por la Municipalidad de Neuquén)

18:00 | Auditorio Irma Cuña

  • Sebastián Sánchez presenta “No me quiero morir en una cancha” (ArS), cuentos

18:00 | Domo María Elena Walsh

  • Mauro Tozzi presenta “Un tal Salva” (Ediciones con DobleZeta), biografía

19:00 | Auditorio Marcelo Martín Berbel

  • Luciano Lutereau presenta “Cada vez que decimos adiós. Duelos, separaciones y despedidas” (Letras del Sur)

19:00 | Auditorio Irma Cuña

  • Hernán Descalzo presenta “La Fórmula del Amor” (ArS), poesía

19:00 | Domo María Elena Walsh

  • Ruth Ossés presenta “El Confín de los Misterios” (Kuruf), cuentos y mitos patagónicos

20:00 | Auditorio Marcelo Martín Berbel

  • Florencia Canale, escritora y periodista, presenta “La cruzada” (Planeta)

20:00 | Auditorio Irma Cuña

  • Diego Fabián Gómez presenta “Crónicas de Fútbol Fantástico” (Tinta Libre), cuentos y fantasía

Conciertos

  • 16:00 | Rondas de Canciones de Conciertos

  • 21:00 | Ailuz

La Feria del Libro de Neuquén continúa ofreciendo una amplia propuesta cultural y educativa para toda la ciudadanía.

