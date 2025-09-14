Conocé las actividades de este domingo en la Feria del Libro en Neuquén

Con el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”, la ciudad de Neuquén dio inicio este viernes a la Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel”, que forma parte de los festejos por el 121º aniversario de la capital provincial.

Durante diez días, el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) se transforma en un espacio de encuentro cultural con presentaciones de libros, charlas con escritores, recitales poéticos, espectáculos musicales y actividades para todas las edades.

Agenda de actividades de hoy, domingo 14 de septiembre

16:00 | Auditorio Marcelo Martín Berbel

La Lic. y Dra. en Psicología Lorena Etcheverry Domeño presenta “Demencia: cómo cuidarte y cuidarme” (San Rafael Ediciones)

16:00 | Carpa de actividades, espacio YPF

Inicio de “La Biblioteca”, un espacio de lectura a cargo de Miguel Ángel Savone

17:00 | Auditorio Marcelo Martín Berbel

Juan Carlos Bolan presenta “Camino al liderazgo” (Ediciones con DobleZeta)

17:00 | Carpa de actividades, espacio YPF

“La Biblioteca”, lectura a cargo de Miguel Ángel Savone

18:00 | Auditorio Marcelo Martín Berbel

Presentación de “Zainuco, los precursores de la Patagonia trágica” de Juan Chaneton (Segunda edición 2025, editado bajo política pública por la Municipalidad de Neuquén)

18:00 | Auditorio Irma Cuña

Sebastián Sánchez presenta “No me quiero morir en una cancha” (ArS), cuentos

18:00 | Domo María Elena Walsh

Mauro Tozzi presenta “Un tal Salva” (Ediciones con DobleZeta), biografía

19:00 | Auditorio Marcelo Martín Berbel

Luciano Lutereau presenta “Cada vez que decimos adiós. Duelos, separaciones y despedidas” (Letras del Sur)

19:00 | Auditorio Irma Cuña

Hernán Descalzo presenta “La Fórmula del Amor” (ArS), poesía

19:00 | Domo María Elena Walsh

Ruth Ossés presenta “El Confín de los Misterios” (Kuruf), cuentos y mitos patagónicos

20:00 | Auditorio Marcelo Martín Berbel

Florencia Canale, escritora y periodista, presenta “La cruzada” (Planeta)

20:00 | Auditorio Irma Cuña

Diego Fabián Gómez presenta “Crónicas de Fútbol Fantástico” (Tinta Libre), cuentos y fantasía

Conciertos

16:00 | Rondas de Canciones de Conciertos

21:00 | Ailuz

La Feria del Libro de Neuquén continúa ofreciendo una amplia propuesta cultural y educativa para toda la ciudadanía.