Provincia y municipio avanzan en obras estratégicas de agua y saneamiento

Autoridades del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), junto al intendente Luis Madueño, concejales y funcionarios locales, mantuvieron un encuentro de trabajo en Junín de los Andes para repasar los avances y proyectos en curso destinados a mejorar los servicios de agua potable y saneamiento en la localidad.

Durante la reunión, el coordinador general del EPAS, Martín Giusti, y el gerente general de Servicios del Interior, Juan Vassallo, presentaron el plan de acción del organismo, enmarcado en la decisión provincial de garantizar el acceso a servicios básicos para toda la población.

Posteriormente, las autoridades recorrieron la laguna de tratamiento de líquidos cloacales, donde está previsto iniciar a la brevedad trabajos de reacondicionamiento.

El intendente Madueño destacó: “Las acciones que estamos llevando a cabo surgen a partir de escuchar a los vecinos. Pudimos conocer la exposición del EPAS con las inversiones que están planificadas en conjunto con el Gobierno de la Provincia. Es una obra muy esperada para Junín, que permitirá ampliar las piletas y garantizar el servicio para toda la comunidad”.

Por su parte, Vassallo subrayó: “Estamos avanzando con el plan director de agua potable y saneamiento por una decisión del Poder Ejecutivo Provincial. Se comenzará con el mantenimiento de las lagunas, que no se hacía desde hace más de 10 años, y con su ampliación para hacerlas más eficientes, pensando en el futuro de la localidad y en el cuidado del medio ambiente”.



Acciones para optimizar el agua potable

En abril, el EPAS ejecutó una nueva perforación de agua para reforzar el suministro en el barrio Hípico y zonas cercanas, con una inversión superior a 30 millones de pesos. La perforación, de 17 metros de profundidad, capta el acuífero libre del río Chimehuín y aportará unos 30.000 litros por hora. Actualmente se encuentra en etapa de limpieza y medición de caudal, a la espera de los equipos necesarios para integrarla a la red de distribución.

También se intensificaron los controles de calidad del agua, con análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados por el Laboratorio Central del EPAS, certificado bajo Normas ISO 9001.

El organismo sumó un nuevo vehículo de servicio, lo que permitió reforzar los controles en barrios como Nehuen Che, Refugio del Sol y 101 Viviendas, y se colocaron válvulas en la red para mejorar el sistema de purgado y la calidad del agua distribuida.

A su vez, se avanza en la reactivación de la primera etapa del Plan Director de Agua Potable de Junín, que prevé:

nuevas tomas sobre el río Chimehuín,

pozos filtrantes,

una cisterna de 500 m³ ,

el refuerzo y reemplazo de 56 km de cañerías ,

la instalación de 4.000 micromedidores ,

y obras complementarias (cruces de rutas y reubicación de infraestructura).

Esta iniciativa busca mejorar caudal, presión y eficiencia de distribución, garantizando agua segura y acompañando el crecimiento urbano a largo plazo.

Proyectos para fortalecer el saneamiento

En el corto plazo se proyecta el Reacondicionamiento de las Lagunas de Tratamiento de Líquidos Cloacales, con una inversión estimada en más de 3.000 millones de pesos y ejecución prevista para el primer semestre de 2026. Los trabajos incluirán la limpieza y extracción de barros del fondo, con equipos de dragado y buzos especializados, para aumentar el volumen operativo y optimizar el proceso de tratamiento sin interrumpir el servicio.

A futuro, el EPAS avanzará en el Plan Director de Agua y Saneamiento de Junín de los Andes, financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Este plan proyecta obras estratégicas a 20 años, como la construcción de una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales con tecnología de última generación, destinada a mejorar la eficiencia de los procesos. Actualmente, se trabaja en el proyecto ejecutivo y en la búsqueda de financiamiento para concretar esta inversión de gran envergadura.