Más de 600 mujeres se reunieron en Neuquén para fortalecer sus comunidades

Más de 600 mujeres de 48 localidades se encontraron el pasado sábado en el Centro de Convenciones Domuyo, en la ciudad de Neuquén, para participar de la primera edición provincial de “Nosotras transformamos: círculos de mujeres por la comunidad”, un programa destinado a fortalecer los roles comunitarios y promover el intercambio de experiencias.

La actividad, impulsada por la Subsecretaría de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, se realizó tras seis instancias regionales en Chos Malal, San Martín de los Andes, Rincón de los Sauces, Plaza Huincul, Ramón Castro y Picún Leufú. El objetivo principal es que las participantes puedan crear redes provinciales, establecer vínculos con el Estado e incorporar herramientas para aplicar en sus comunidades.

La secretaria de Género y Enlace Institucional, Natalia Fenizi, destacó la relevancia del encuentro:

“Este evento significa que las políticas públicas de este gobierno están teniendo sus frutos. Las mujeres que participan representan todo el trabajo comunitario, en muchos casos voluntariado, y ya están transformando sus localidades y barrios”.

Por su parte, Lorena Barabini, subsecretaria de las Mujeres, señaló que:

“Poner en valor la acción transformadora de las mujeres y lograr una profunda articulación entre la ciudadanía y el Estado es la base de este programa. El rol del Estado es mantener un vínculo con las mujeres organizadas, garantizando sus derechos y ofreciendo políticas públicas que respondan a lo que las neuquinas necesitamos”.

Durante la jornada, las participantes se reunieron en rondas temáticas según sus áreas de trabajo: cultura, deporte, gestión pública, emprendedurismo, ruralidad, ambiente, discapacidad, trabajo comunitario y barrial, religión y derechos. Además, asistieron a charlas formativas sobre acompañamiento en violencias, liderazgo, gestión y diseño de proyectos, y claves para comunicar con impacto.

Entre las asistentes, Karina Del Signo, presidenta del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Costura de Neuquén y Río Negro, destacó:

“El encuentro es muy bueno porque podemos conocer información de emprendedoras de distintas localidades, empatizar con otras mujeres con sus problemas y que ellas nos escuchen a nosotras. Me parece fantástico que se hagan estos encuentros”.

Por su parte, Norma Gutiérrez, referente cultural de Loncopué, afirmó:

“Es muy bueno que desde los lugares más recónditos de la provincia podamos contar nuestras realidades y necesidades. Estos espacios no se tienen que perder, son muy importantes, ojalá se sigan haciendo en diferentes lugares”.

La apertura del encuentro contó con la transmisión en vivo de Radio y Televisión del Neuquén (RTN) y la presencia de ministros del Gabinete provincial, entre ellos Lucas Castelli (Trabajo y Desarrollo Laboral), Martín Regueiro (Salud) y Soledad Martínez (Educación), así como intendentes e intendentas, diputados y diputadas, delegados regionales y demás integrantes del gobierno provincial.

Con esta iniciativa, la provincia busca fortalecer la participación femenina en las comunidades, reconocer el trabajo voluntario y social, y consolidar redes de colaboración entre ciudadanía y Estado.