Usurpación en Aluminé: "estamos en manos de criterios muy asombrosos de los jueces"

La jueza Lorenzo determinó que la ocupación de terrenos en Aluminé no constituye delito penal, según explicó el diputado provincial Marcelo Bermúdez en el programa Entretiempo de AM500 La Primera. La magistrada argumentó que el terreno no estaba alambrado y que la usurpación se realizó de día, criterios que llevaron a descartar la existencia de clandestinidad o delito.

Bermúdez indicó que esta resolución genera interrogantes sobre la protección de la propiedad privada y pública y sobre la aplicación uniforme de la ley en la provincia de Neuquén.

Críticas al criterio judicial y la indefensión del propietario

El diputado señaló que, según el Código Penal, la usurpación requiere elementos como clandestinidad y afectación a la propiedad. Sin embargo, en este caso, la jueza consideró que no se cumplieron estas condiciones.

“No hubo clandestinidad porque la ocupación se realizó de día, aunque la logística de la toma fue organizada en secreto”, explicó Bermúdez.

Además, subrayó que la situación genera un vacío para los propietarios privados, quienes quedan sin protección legal efectiva frente a ocupaciones similares.

Debate legislativo y el rol de la seguridad

Bermúdez también destacó la existencia de reformas recientes al Código Procesal Penal, como la reiterancia y la autorización de allanamientos nocturnos, diseñadas para reforzar la seguridad ciudadana. Señaló que algunos jueces, según su visión, están actuando en rebeldía frente a normas sancionadas por la Legislatura y promulgadas por el Ejecutivo, lo que puede afectar la protección de los vecinos y la seguridad pública.

El diputado anticipó que la Legislatura provincial podría analizar el caso y convocar a los jueces para que expliquen sus criterios y su interpretación de la ley.

Consecuencias para Aluminé y otros municipios

La resolución judicial deja a los ocupantes en el terreno sin riesgo penal, mientras que las autoridades locales deberán buscar soluciones políticas y de gestión de vivienda. Bermúdez enfatizó la diferencia que existiría si la ocupación se produjera en un terreno privado, donde la indefensión del propietario sería más evidente.

