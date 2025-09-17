Neuquén tendrá un hospital de niños, según anunció el gobernador Rolando Figueroa. Se trata de un espacio de alta complejidad, que se concentrará en el Hospital Castro Rendón. Las obras ya están en marcha.

El Ministro de Salud Martín Regueiro, dio detalles sobre el proyecto que se desarrollará por etapas. “Será un hospital de atención de niños, pero no solo tendrá pediatría, también tendrá ginecología, neonatología. Lo pensamos de forma articulada”, expresó en diálogo con La primera mañana por AM550.

La primera etapa de este proyecto se desarrollará en edificios ya existentes que serán adaptados a las necesidades de la iniciativa. La culminación de esta fase inicial está prevista para fines de 2026.

Regueiro contó que se encuentran realizando una reconfiguración de alta complejidad en el Hospital Castro Rendón, incluso deberán construir nuevos espacios, para poder recibir a pacientes pediátricos.

“Hacer un hospital desde cero en un año…, no es posible, ni una casa se hace en un año”, aclaró el ministro, que al mismo tiempo, adelantó que proyectan que algunas áreas del hospital de niños funcionen en el futuro Hospital Norpatagónico, que se desarrolla en la meseta de la ciudad de Neuquén, en una parcela del Lote Z1.

Este martes, el gobernador formalizó la entrega de vehículos y equipamiento para el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). Se entregaron 15 ambulancias y dos utilitarios, una casilla de asistencia odontológica; una casilla de comunicaciones y equipamientos.

“Mientras algunos tienen una decisión de política de Estado de abandonar la salud, los hospitales y los hospitales de niños, nosotros tenemos otra decisión”, expresó Figueroa.

En ese sentido, el gobernador destacó: “En Neuquén debemos tener un hospital de niños”. “En la provincia nos debemos ese trabajo”, señaló y lo consideró como “un nuevo desafío” para su gobierno.

